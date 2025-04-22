В Серпухове на базе Центра по профориентации и трудоустройству молодежи прошел семинар-практикум

Представители школ Городского округа Серпухов и организаций, на базе которых в летний период будут функционировать трудовые подростковые бригады — включение подростков в трудовую деятельность в сочетании с активным отдыхом, культурно-развлекательными и спортивно-оздоровительными мероприятиями, вместе с директором Центра Надеждой Ереминой обсудили важные аспекты трудоустройства детей.

По закону серпуховичи могут пойти на работу с 14 лет. Для этого им нужны паспорт, СНИЛС, ИНН, разрешение родителей, медицинская справка образца 086/У, подтвержденная учетная запись на портале «Госуслуги», справка с места учебы и другие документы.

Трудовой день, обязанности и время работы должны быть подстроены под возраст в соответствии с законодательством РФ.

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