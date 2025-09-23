В Серпухове ко Дню города Молодая Гвардия Подмосковья открыла новое граффити

Местные художники и дизайнеры преобразили пустую и неприметную будку, создав яркий арт-объект, который теперь украшает двор и привлекает внимание прохожих. На граффити изображен Владимир Храбрый — удельный князь Серпуховский и участник Куликовской битвы, а также знаковые здания и исторические места, формирующие уникальный облик города, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Открытие мурала прошло в формате праздничного мероприятия. Для детей организовали игры, конкурсы и выступления с ростовыми куклами, звучала музыка и танцевальные номера. Почетным гостем стал депутат окружного Совета и секретарь первичного отделения партии «Единая Россия» Николай Пушкин.

Жители города высоко оценили инициативу. Один из них отметил: «Так здорово видеть, что наш город оживает через искусство, а на граффити изображены места, которые мы знаем и любим».

«Сегодняшнее открытие показало, как важно вовлекать жителей в жизнь города. Граффити объединяет поколения, вдохновляет молодежь и дает возможность гордиться историей родного города», — сказала рководитель Молодой Гвардии Московской области и депутат окружного Совета Диана Алумянц.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.