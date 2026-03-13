В Серпухове готовятся к весеннему половодью

Подготовка к безаварийному пропуску весеннего половодья продолжается в городском округе Серпухов. Уровень воды контролируют круглосуточно, угрозы подтопления жилых домов и объектов жизнеобеспечения нет, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мониторинг паводковой ситуации ведется в круглосуточном режиме. За уровнем воды следит водомерный пост «Ока-Серпухов» в деревне Лукьяново. При содействии министерства экологии и природопользования Московской области в округе установили четыре автоматических сигнализатора в ключевых точках: на реках Речма в деревне Бутурлино, Ока в деревне Прилуки, Нара в Серпухове и Ока в Серпухове. Датчики работают онлайн и позволяют оперативно прогнозировать подъем воды.

Подтопление территорий начинается при повышении уровня воды в Оке выше 5,4 метра. При этом даже при отметке до 8 метров жилые дома, предприятия и объекты жизнеобеспечения в зону риска не попадают. Все необходимые расчеты проведены, ситуация находится на контроле.

К возможным нештатным ситуациям готовы специалисты аварийно-спасательной службы «Юпитер»: 30 аттестованных спасателей и три руководителя. В распоряжении подразделения есть лодки и моторы для оперативной помощи. Обследование рек и ручьев показало, что заторов, способных спровоцировать подтопление, нет.

Жителям также напоминают об опасности выхода на весенний лед. В марте он становится рыхлым и может проломиться мгновенно, поэтому зимняя рыбалка в этот период связана с высоким риском.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность устранения рисков с гидротехническими сооружениями для избегания подтоплений.

«Еще один вопрос касается гидротехнических сооружений. У нас всего 1,6 тыс. гидротехнических сооружений. 1 116 — муниципальная собственность. <…> Было обследовано 36 муниципальных ГТС, и соответственно появились у нас красные зоны», — сказал Воробьев.