В Серпухове для детей-сирот прошло мероприятие, приуроченное к Дню семьи

В День семьи, любви и верности для детей-сирот выпускников из замещающих семей города Серпухов прошло тематическое мероприятие «Что важней всего на свете: мир, семья, любовь и дети». Об этом сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

Встреча прошла совместно с представителями молодежной организации «Молодая Гвардия — Единой России». Сначала, молодые девушки и юноши вместе с сотрудниками постинтернатной службы посетили молебен Петру и Февронии в Храме Всех Святых, а затем поговорили о значении семьи для каждого человека, о том, как важно сохранять семейные ценности, с уважением и любовью относится к своим родителям, супругам и детям. Психолог службы дала молодым людям рекомендации по созданию условий для обеспечения семейного благополучия, ответственного родительства.

Завершилась встреча творческим заданием — коллективным созданием коллажа «Семья это», где каждый участник смог выразить свои представления о семье.

По словам заведующей службы постинтернатного сопровождения выпускников из числа детей-сирот Инги Пестиной, для детей-сирот, выпустившихся из приемных семей тема семьи очень важна. Каждый из подопечных службы имеет свою печальную семейную историю, и мы стараемся донести до них, что семья — может дарить ощущение тепла и поддержки, что каждый из нас способен создать свою семью, со своим укладом, традициями и не повторить жизненный путь своих родителей.

В ведомстве пояснили, что после выпуска из замещающей семьи молодые люди получают комплексную помощь специалистов по различным вопросам, за каждым выпускником закрепляется постинтернатный воспитатель. Усилия социальных педагогов и психологов направлены на адаптацию к самостоятельной жизни, успешную социализацию и самореализацию подопечных. Для молодежи организуются тренинги, экскурсии, досуговые мероприятия, оказывается психологическая и юридическая помощь в случае каких-либо трудностей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на территории Московской области в настоящее время проживает более 106 тыс многодетных семей.

«Мы стараемся поддержать каждую — добавляем новые выплаты, индексируем старые, в прошлом году появилась комплексная услуга для родителей, воспитывающих больше трёх детей — она объединила сразу 6 мер поддержки», — сообщил Воробьев.