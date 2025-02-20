сегодня в 13:06

В Серпухове благоустроят прогулочную зону в пойме реки Нары

Вместе с генеральным директором АО «Большой Серпухов» Андреем Журавлевым, руководителем проекта «Набережная» АО «Большой Серпухов» Сергеем Добрицыным и представителем архитектурного бюро, занимающегося концепцией, Алексеем Воробьевым провели первую рабочую встречу и обсудили планы по реализации проекта благоустройства прогулочной зоны в пойме реки Нары. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Проектом предусмотрена поэтапная реализация отдельных зон набережной. Рассмотрели благоустройство участка напротив Соборной горы в первой очереди.

Прогулочная зона должна быть многофункциональной.

В планах — обустройство спортивной зоны с уклоном на адаптивный спорт от партнера проекта, Общероссийского движения «Здоровое Отечество», — отметил глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко.

В будущем проект станет еще одним местом притяжения жителей и гостей округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.