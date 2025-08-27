В Серпухове благоустраивают парк «Питомник»

В настоящее время основной этап реконструкции близится к завершению, преображая облик любимого места отдыха жителей Серпухова. На сегодняшний день выполнен значительный объем работ: установлены современные опоры освещения, проложены кабели для слаботочных сетей, что обеспечит надежную работу системы видеонаблюдения и других коммуникаций. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Активно ведется расстановка малых архитектурных форм, включая скульптуры и удобные лавочки, которые сделают пребывание в парке еще более комфортным. Завершается обустройство современной площадки для выгула собак, где будут созданы все условия для активного отдыха питомцев. Особое внимание уделяется обновлению пешеходных зон. Новые дорожки уже подготовлены к бетонированию, а завершить работы по обустройству всех тротуаров планируется к 1 сентября.

Модернизация центральной аллеи станет финальным аккордом реконструкции, после чего подрядная организация приступит к укладке плиточного покрытия.

Реализация масштабного проекта благоустройства парка «Питомник» находится на контроле администрации округа.

Завершение всех работ, согласно планам, намечено на конец IV квартала 2025 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил обеспечить цифровизацию коммуникации в сфере ЖКХ.

«Московской области нужна обязательная углубленная цифровизация процессов ЖКХ», — заявил Воробьев.