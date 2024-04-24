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В Серпухове 25 апреля состоится прием жителей в рамках выездной администрации

В Серпухове 25 апреля состоится расширенный прием жителей в формате «выездной Администрации», начало в 17:00. Об этом сообщается на официальном сайте администрации округа.

Встреча пройдет в Липицком центральном сельском Доме культуры (с. Липицы, площадь 178 ИАП, д. 3).

Обратиться к профильным специалистам и оперативно получить обратную связь можно адресно.

Вместе с главой муниципалитета Сергеем Никитенко в работе примут участие его заместители, депутаты совета депутатов, представители прокуратуры и правоохранительного блока, начальники профильных управлений.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.