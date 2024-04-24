В Серпухове 25 апреля состоится прием жителей в рамках выездной администрации
Фото - © Сайт администрации г.о. Серпухов
В Серпухове 25 апреля состоится расширенный прием жителей в формате «выездной Администрации», начало в 17:00. Об этом сообщается на официальном сайте администрации округа.
Встреча пройдет в Липицком центральном сельском Доме культуры (с. Липицы, площадь 178 ИАП, д. 3).
Обратиться к профильным специалистам и оперативно получить обратную связь можно адресно.
Вместе с главой муниципалитета Сергеем Никитенко в работе примут участие его заместители, депутаты совета депутатов, представители прокуратуры и правоохранительного блока, начальники профильных управлений.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.