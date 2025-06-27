В Сергиевом Посаде золотые и серебряные медали вручили 162 выпускникам

На бульваре Кузнецова в Сергиевом Посаде возле памятника выпускникам 1941 года состоялось торжественное вручение золотых и серебряных медалей. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Глава Сергиево-Посадского округа Оксана Ероханова и заместитель главы округа Ольга Дударева поздравили одиннадцатиклассников с окончанием школы и вручили 88 золотых и 74 серебряных медалей.

«Сегодня в такой радостный день хочу поздравить наших медалистов. Вы наша гордость, вы наше будущее. Желаю вам, чтобы вы все поступили в те учебные заведения, о которых мечтаете и чтобы там у вас все сложилось», — обратилась к выпускникам Оксана Ероханова.

Среди золотых медалистов — стобалльники и двухсотбалльница Анна Богданова из гимназии им. И. Б. Ольбинского. Она набрала по 100 баллов на ЕГЭ по химии и биологии.

Высокие результаты ребята смогли получить благодаря своей усидчивости и неравнодушным учителям. В сравнении с предыдущим годом медалистов в Сергиево-Посадском округе стало больше на 6 человек. 20 из них удалось получить заветные 100 баллов на ЕГЭ.

Для тех, кто хочет улучшить баллы, пересдача ЕГЭ пройдет 3 и 4 июля, а окончательные результаты станут известны 11 и 12 июля.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.