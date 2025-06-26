В Сергиевом Посаде завершается обустройство нового футбольного поля

Глава Сергиево-Посадского округа Оксана Ероханова и представители администрации округа проинспектировали ход работ. По словам представителя подрядчика, участок уже подготовлен, специалисты сняли плодородный слой почвы, наметили пешеходные дорожки. Также на территории уже установлено современное освещение, что позволит ребятам играть в футбол и в вечернее время, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Ероханова также обратила внимание на то, что после благоустройства объект необходимо поддерживать в хорошем состоянии: раз в два месяца проводить регулярный покос и полив газона, обновлять разметку. Поднимался вопрос с видеонаблюдением для контроля за состоянием территории. Рядом с полем уже расположилась новая детская площадка с игровыми элементами и освещением. Подрядчик продолжает работу над ее обновлением, осталось установить ограждение, скамейки и прочие элементы по плану.

«Договорились с подрядчиком, что объект будет сдан к концу июля», — рассказала Оксана Ероханова, глава Сергиево-Посадского округа.

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