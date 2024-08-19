В Сергиевом Посаде вручили рюкзаки и школьные принадлежности первоклассникам из малообеспеченных семей

В Сергиево-Посадском управлении социальной защиты населения прошла ежегодная акция по вручению рюкзаков и школьных принадлежностей первоклассникам из малообеспеченных семей. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Сегодня вручили 6 из 48 подарков детям из семей, доход которых не превышает прожиточный минимум, установленный в Московской области. В подарочный набор входит рюкзак, пенал, тетради, подставка для книг, цветная бумага, краски и кисти, обложки для тетрадей и канцелярские принадлежности.

Подарки для первоклассников вручали заместитель главы Сергиево-Посадского округа Ольга Константиновна Дударева и начальник Окружного управления социального развития №26 Ермохин Игорь Львович.

Для получения подарочного набора необходимо подать заявление. Прием заявлений осуществляется до 1 октября на региональном портале Госуслуг.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе активно готовят школы к новому учебному году.

«В этом году за парты в Подмосковье сядут 1 млн 80 тыс. школьников, ожидается рекордное число первоклашек — 120-125 тыс. (в прошлом было порядка 115 тыс.). Наша задача — сделать так, чтобы все наши школьники всегда с удовольствием шли учиться, поэтому самое пристальное внимание мы уделяем качеству образования», — отметил Воробьев.