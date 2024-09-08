В Сергиевом Посаде впервые голосующим гражданам вручают шоколадки

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Для многих жителей Сергиево-Посадского округа эти выборы депутатов в муниципальный Совет стали первыми в их взрослой гражданской жизни. В числе впервые голосующих активная молодежь — ребята Илья Кутьин и Илья Просвиряков, а также девушка Екатерина, передает пресс-служба партии «Единая Россия».

Впервые отдать свой голос — дело важное и ответственное, считают молодые люди.

В качестве волеизъявления подростки предпочли традиционный очный формат голосования. Оно и понятно, ребятам хотелось лично прочувствовать атмосферу на избирательных участках.

«Выбор сделан. Теперь с чувством исполненного долга и чистой совестью можем продолжить заниматься своими делами», — отметили ребята.

Они добавил, что каждый ответственный гражданин своей страны должен обязательно принимать участие в выборах, ведь именно от нашего общего решения будет зависеть то, какое будущее нас всех ожидает.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что каждому избирателю должно быть удобно.

«Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия по организации голосования <…> будут реализованы, обеспечены. Каждому избирателю должно быть удобно прийти проголосовать или сделать это дистанционно», — подчеркнул губернатор.