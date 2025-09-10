В Сергиевом Посаде ветераны СВО осваивают новые профессии в центре реабилитации

В Центре реабилитации имени А. Мещерякова для 76 участников специальной военной операции, проходящих реабилитацию после тяжелых ранений, открыли профессиональные мастерские, передает пресс-служба партии «Единая Россия».

Программа обучения призвана помочь бойцам с трудоустройством и адаптацией к гражданской жизни

Идея организации сопровождаемого трудоустройства при поддержке партийного проекта «Моя карьера с Единой Россией» возникла после встречи депутата фракции «Единая Россия» в Московской областной Думе Олега Гаджиева с военнослужащими. Сейчас на базе реабилитационного центра открылись мастерские, где ветераны СВО осваивают новые профессии.

«С окончанием реабилитации сопровождение и поддержка наших героев заканчиваться не должна. Трудоустройство, наставничество ветеранов СВО — не только поручение Президента, это наша моральная ответственность», — отметил Олег Гаджиев.

Ключевым проектом стала инженерная лаборатория, открытая конструкторским бюро «Валькирия». В ней участники СВО разрабатывают гражданские летательные аппараты. Как отметила курирующая вопросы СВО заместитель директора центра Анна Фомина, предприятие заинтересовано в трудоустройстве выпускников программы.

Помимо конструкторского дела, бойцы могут освоить кулинарию и вскоре — плетение из ротанга. Торгово-промышленная палата округа активно привлекает местных предпринимателей к сотрудничеству. Уже есть первые успехи: мясокомбинат готов принять на работу одного из участников проекта.

Отдельное внимание во время визита Олег Гаджиев уделил вопросу обеспечения жильем тех, кто планирует остаться в Сергиево-Посадском округе после реабилитации. Этот вопрос областной парламентарий детально обсудит с главой муниципалитета Оксаной Ерохановой.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе и дальше будут уделять максимальное внимание семьям участников военной спецоперации.

«Что касается поддержки — это святое, и самые разные люди, разных возрастов и состояния помогают. И дальше мы будем максимальную чуткость, внимание и к семьям, и к детям проявлять», — подчеркнул Воробьев.