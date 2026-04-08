В Сергиевом Посаде усилили патрулирование улиц дружинниками

Профилактические рейды народных дружин прошли в Сергиевом Посаде на «Дороге к Храму» и у здания администрации. На минувшей неделе к ним присоединились сотрудники полиции и комиссии по делам несовершеннолетних, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Народные дружинники продолжают патрулировать общественные пространства Сергиева Посада. Особое внимание уделяется «Дороге к Храму» и прилегающей к администрации территории, где по вечерам собирается молодежь. Жалобы на поведение юных хулиганов поступают как от прохожих, так и от продавцов ближайших магазинов.

На прошлой неделе к рейдам присоединились сотрудники полиции и комиссии по делам несовершеннолетних. По словам участников, из-за погодных условий нарушителей оказалось немного, однако главной задачей остается поддержание порядка и профилактика правонарушений.

Федеральный закон «Об участии граждан в охране общественного порядка» действует в России с 2014 года. Согласно документу, народные дружины могут оказывать содействие полиции по месту создания после внесения в региональный реестр.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил новый полицейский участок в Котельниках и пообщался с правоохранителями, дружинниками и местными жителями.

«Спасибо ребятам, которые здесь дежурят, а также дружинникам, помогающим им в патрулировании — вы делаете важную работу. Снять беспокойства всегда легче, если действовать в едином ключе. Мы также дополнительно усилили программу по видеонаблюдению, сегодня важно использовать все технические средства — и распознавание лиц, и мониторинг», — заявил Воробьев.