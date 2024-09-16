В Сергиевом Посаде состоялось официальное закрытие огородного сезона

В Сергиевом Посаде прошло официальное закрытие общеобластного проекта «Общественный огород», который проводится уже третий год, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Проект «Общественный огород» — это открытое пространство, где посетители парка могли вырастить овощи, ягоды, зелень и цветы. Начиная с весны участники приходили на свои грядки, сажали, ухаживали, поливали и выращивали культуры.

«Мы встречались два раза в неделю, а иногда и больше. Урожай у участников достаточно хороший, в том числе в этот раз наши огородники вырастили помидоры, землянику, огурцы, перчики и многое другое. Всего в нашем парке было 12 грядок», — рассказала куратор проекта «Общественный огород» в городском парке «Скитские пруды» Наталья Петрова.

По итогам голосования кубок лучшего огородника получила Алена Шульгина с самой свежей и урожайной грядкой.

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