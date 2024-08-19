В Сергиевом Посаде состоялась выставка «Проходной двор»

Проходя по коридору, можно было не только полюбоваться произведениями искусства, но и приобрести работы мастеров из Хотьково и Сергиева Посада. На выставке были представлены самобытные линогравюры, печатная графика, скульптуры из керамики и дерева, изделия из кожи и стекла.

«Коридор мы красили сами. Красили в 30-ти градусную жару. Жители, действительно, очень привыкли ходить через этот коридор, а не по главной улице, и ничего при этом не видят. Мы решили один раз показать нашим людям, что наше здание прекрасно и там живут художники», — рассказала Анна Филиппова, художник, соорганизатор выставки «Проходной двор».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.