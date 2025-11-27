В Сергиевом Посаде состоится благотворительная распродажа, организованная Центром социальной поддержки и защиты инвалидов «Преодоление». Мероприятие запланировано на 6 декабря с 12:00 до 18:00 и пройдет на площадке Общественной палаты округа, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Цель акции — сбор средств на приобретение нового оборудования для швейного производства центра.

«У нас есть заказ на вышивальные машины, потому что на изделиях, которые мы шьем требуется машинная вышивка. А машина сама по себе дорогая. Поэтому нам необходимо собрать деньги для того, чтобы мы смогли купить это оборудование», — сказала Елена Брюшинина, директор Центра социальной поддержки и защиты инвалидов «Преодоление».

Распродажа предложит посетителям качественные вещи, включая одежду, обувь, аксессуары и предметы быта по доступным ценам. Организаторы мероприятия выражают благодарность волонтерам и активистам Молодежного парламента, которые оказывают поддержку в подготовке и проведении акции. Все вырученные средства будут направлены исключительно на развитие центра и улучшение условий труда сотрудников.

Центр «Преодоление» помогает людям с ограниченными возможностями здоровья из социально-экономического техникума, поддерживая их реабилитацию, профессиональную подготовку и трудоустройство. Сейчас в Центре работают около 18 человек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.