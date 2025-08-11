В Сергиевом Посаде проверили уровень загрязнения воздуха

Мобильная лаборатория «Мособлэкомониторинга» в 12 ночи в пятницу проверила атмосферный воздух на улице Рыбной, Железнодорожной, Клубной и в районе поселка Птицеград Сергиева Посада. Именно отсюда от жителей поступали жалобы на запах хлора, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«За прошедшую неделю в Службу-112, а также в соцсетях поступило большое количество сигналов и обращений жителей на резко едкий химический запах. Администрация городского округа обратилась в Министерство экологии и природопользования Московской области с просьбой оказать содействие в привлечении мобильной лаборатории. Мобильная лаборатория привлечена, идут замеры атмосферного воздуха», — сказал начальник отдела экологии управления муниципальной безопасности администрации Сергиево-Посадского округа Иван Баранов.

На каждый точке мобильная лаборатория «Мособлэкомониторинга» брала пробы воздуха в течение 20 минут, исследования ведутся напрямую с помощью газоанализаторов.

«Померили концентрации оксида углерода, оксида серы и диоксида азота, аммиака, сероводорода и диоксида серы взвешенных веществ и некоторых специфических веществ. По предварительным данным, по показаниям приборов превышений нет. Но это предварительные данные», — рассказал руководитель аналитической лаборатории ГКУ МО «Мособлэкомониторинг» Сергей Воронич.

С результатами комплексного наблюдения за состоянием окружающей среды с поста экомониторинга можно ознакомиться на «Геопортал Подмосковья» — https://rgis.mosreg.ru/v3/#/? tab=ecoMonitoring.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что экология является чувствительной темой для всех регионов и во многом связана с чистыми водоемами и структурой очистки. Он напомнил о реализации большой программы по модернизации очистных сооружений в Подмосковье.

Кроме того, губернатор сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей. Он поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.