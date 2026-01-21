В Сергиевом Посаде проверили уборку снега и состояние контейнерных площадок

Совещание выездной администрации Сергиево-Посадского городского округа прошло в квартале между проспектом Красной Армии и улицей Инженерной по поручению главы округа Оксаны Ерохановой.

Заместители главы округа Роман Сусанин и Юрий Гужва вместе с руководителем МБУ «Благоустройство-СП» Сергеем Захаровым осмотрели дворовые территории. Они оценили качество уборки снега, состояние контейнерных площадок и детских городков.

Роман Сусанин отметил, что в целом территория была убрана: подъездные дороги, пешеходные дорожки и детские площадки очищены. Однако нарекания вызвала одна из контейнерных площадок, возле которой был разбросан мусор. Заместитель главы подчеркнул, что поручения по устранению замечаний уже переданы управляющей компании.

В администрации добавили, что подобные выездные заседания проходят регулярно и помогают оперативно решать вопросы благоустройства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил глав городских округов, которые проводят выездные администрации. При этом он подчеркнул, что особое значение имеют повторные встречи с жителями.

«Еще раз подчеркну, что это ключевая важная работа по обеспечению перемен, решению проблем в том или ином населенном пункте. А также как следствие — формирование доверия», — сказал Воробьев.