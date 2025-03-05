В Сергиевом Посаде проверили готовность техники к пожароопасному периоду

Готовность спецтехники к пожароопасному сезону проверили в Сергиево-Посадском городском округе. Актуальные образцы машин и оборудования, которое, если будет нужно, задействуют при тушении лесов, полей и торфяников, презентовали на Советской площади. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Смотр проходили не только пожарные и спасатели, но и другие структуры, работающие в тесной координации между собой при возникновении чрезвычайной ситуации. Потому никого не должно удивлять присутствие в экспозиции строительной техники, тракторов, машин Росгвардии и Госавтоинспекции.

Настоящим украшением выставки стал образец пожарной машины лесной охраны, выполненный на базе полноприводного грузовика «Садко», способный везти более полутора тонн воды. Абсолютно новый высокоманевренный автомобиль может выполнять свои задачи на участках, где большегрузный «Урал» не протиснется и не справится.

Особое место в работе спецслужб занимают квадрокоптеры. Там, где раньше для обнаружения огня и дыма требовался вертолет, сегодня достаточно легкого дрона.

Проверка коснулась не только подвижного состава, но и дополнительного оборудования — в частности, аварийно-спасательных бензопил. Отметим, что подобные смотры проходят регулярно. На них демонстрируются не только проверенные годами образцы, но и новинки.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что костры и травяные палы представляют угрозу и требуют технологического подхода, своевременной подготовки к пожароопасному периоду.

«Мы обратили внимание на то, что в ряде муниципалитетов часто люди сигнализируют нам о возгораниях, которые связаны с человеческим фактором — пал травы или шашлыки. У нас 95% пожаров случается по вине человека. Больше всего в Балашихе, Орехово-Зуеве, Воскресенске», — сказал Воробьев.