В Сергиевом Посаде провели акцию «Лапы дружбы: в гости к четвероногим стражам»

Сотрудники УМВД России по Сергиево-Посадскому городскому округу организовали экскурсию в Центр кинологической службы для воспитанников детского лагеря. Цель мероприятия — познакомить детей с работой кинологов в системе МВД, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Ребята узнали о различных направлениях работы четвероногих помощников полиции: от поиска запрещённых веществ до задержания преступников. Особое впечатление на детей произвели показательные выступления служебных собак, которые с лёгкостью выполняли сложные команды и демонстрировали свои профессиональные навыки. Ребята с интересом наблюдали за работой четвероногих специалистов и активно задавали вопросы кинологам.

В завершение встречи сотрудники полиции провели с детьми беседу о важности соблюдения правил безопасного поведения на улице и в общественных местах с целью предупреждения детского травматизма в период летних каникул.

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