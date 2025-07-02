В Сергиевом Посаде прошла встреча председателей ветеранских организаций Подмосковья

В актовом зале Московской духовной академии в Свято-Троицкой Сергиевой лавре собрались председатели местных ветеранских организаций со всей Московской области, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Они съехались, чтобы поговорить о проделанной работе, обменяться опытом, наметить перспективные планы. В ходе дискуссии также обсудили вопросы патриотического воспитания молодёжи, детально поговорили о развитии Сергиево-Посадского округа.

Во встрече приняли участие председатель Московской областной общественной организации ветеранов Виктор Пикуль, генеральный директор Фонда развития г. Сергиев Посад Егор Скопенко, глава Сергиево-Посадского округа Оксана Ероханова, председатель окружного Совета депутатов Рита Тихомирова, председатель местной организации ветеранов Сергиево-Посадского округа Александр Волков.

Московская областная организация ветеранов занимает лидирующие позиции в ветеранском движении России, и это самое многочисленное общественное объединение в Подмосковье, насчитывающее около 1,5 миллиона человек, в том числе 136 тыс. ветеранов военной службы и боевых действий, включая участников СВО.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждая его встреча с ветеранами Великой Отечественной войны является целой историей жизни.

«Цените и чаще обнимайте ваших ветеранов», — подчеркнул Воробьев.