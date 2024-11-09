В Сергиевом Посаде прошла 28-я Конференция местного отделения «Единой России»

В заседании 28-й Конференции местного отделения партии «Единая Россия» в Сергиевом Посаде приняли участие депутат Государственной Думы Сергей Пахомов, депутат Мособлдумы Олег Гаджиев, а также депутаты окружного совета, члены фракции партии «Единая Россия», представители первичных отделений, молодогвардейцы и сторонники. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

С отчетом перед единомышленниками выступила секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Рита Тихомирова.

Она доложила коллегам об итогах деятельности местного отделения, также партийцы наметили план совместной работы на ближайший период согласно наказам жителей и народной программы.

Главной задачей по-прежнему остается поддержка участников СВО. Партийцы регулярно собирают помощь для отправки на передовую.

«Буквально на днях партийная команда подготовила очередной внушительный гуманитарный груз. Всю помощь собирали по списку, сформированному нашим коллегой — тоже депутатом окружного совета, участником специальной военной операции Иваном Евдокимовым, который, к слову, сейчас находится на фронте. 50 бойцов-товарищей будут обеспечены всем самым необходимым на сезон холодов», — отметила Рита Тихомирова.

Она добавила, что работа по поддержке защитников и их семей будет продолжена.

«Сейчас на передовой находятся два наших коллеги из совета депутатов округа. С ними держим непосредственную прямую связь по всем запросам. Тема СВО — основной блок нашей командной работы. Помимо этого, есть также много текущих задач, — это наказы жителей, которые доверились нам, теперь важно это доверие оправдать», — сказал депутат Государственной Думы Сергей Пахомов.

Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия»

Отдельно в рамках Конференции затронули тему реализации народной программы. Исполнение запросов граждан, как и всегда, — в приоритете. Важно обеспечить жителей доступной и качественной медпомощью. Для этого в округе обновляется медоборудование, ремонтируются больницы и поликлиники, создается комфортная среда для привлечения кадров. Капремонт стационара на Бероунской и пищеблока в Районной больнице — это один из примеров работы по формированию такой комфортной рабочей среды. Несмотря на то, что есть нюансы в работе подрядчика по соблюдению сроков и качеству, ремонт все же идет и это главное. На всех этапах процесс контролируют депутаты-единороссы разного уровня, которые всегда готовы подключиться и помочь при необходимости.

В этом году также завершается строительство больничного комплекса в Хотькове. Жители очень ждут этот объект.

Кроме того, необходимо обновление коммунальных сетей, реконструкция котельных, очистных сооружений. Важно продолжить программу расселения аварийного жилья. В Сергиевом Посаде уже снесены старые бараки на Скобяном, Клементьевском и Рабочем поселках. В Хотькове и Краснозаводске тоже решена проблема аварийных домов. Жители получили новые квартиры или сертификаты на покупку или строительство жилья.

В ходе встречи партийцы отметили, что для любой политической партии важный результат ее деятельности — это итоги выборов. В сентябре этого года «Единая Россия» уверенно одержала победу на выборах в муниципалитетах Подмосковья.

Главным же политическим событием 2024 года стала убедительная победа Владимира Путина на выборах Президента. Несмотря на то, что Владимир Владимирович участвовал в выборах как самовыдвиженец, «Единая Россия» оказала поддержку в предвыборный период, а также в дни голосования.

Во время Конференции также прошло тайное голосование за кандидатов в рамках ротации состава Местного политического совета Сергиево-Посадского отделения партии «Единая Россия».

В завершение единороссы избрали делегатов на XXIX Конференцию Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.