В Сергиевом Посаде прошел первый фестиваль «Сыр&Beer»

На сергиевопосадской сыроварне в деревне Селихово состоялся фестиваль сыра «Сыр&Beer». Организатором форума стал фермер и сыровар Вычеслав Ковтун. Он возродил местные фермы и запустил цеха по переработке молока, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Мы открываем первый в нашем округе фестиваль. Это стало возможным благодаря поддержке сельхозпредприятий правительством Подмосковья и администрацией Сергиево-Посадского городского округа. Хочется надеяться, что организованный сыроварней «Сыр&Beer» фестиваль станет хорошей традицией», — отметила глава округа Оксана Ероханова.

Сегодня здесь могут производить до 50 кг сыра в день. На предприятии в сезон трудится 15 человек.

«Фестиваль сыра — это возможность познакомить сергиевопосадцев и гостей округа с нашей экологически чистой продукцией. И, безусловно, помочь нашим землякам, которые сейчас находятся на передовой, в зоне СВО. Часть вырученных средств мы направим на поддержку наших бойцов», — подчеркнул глава хозяйства Вячеслав Ковтун.

Идея заниматься изготовлением сыра пришла к нему в 2014 году: тогда Евросоюз ввел против нашей страны продуктовое эмбарго, и поставка в Россию импортной продукции прекратилась. С полок магазинов пропали сыры бри и камамбер, пармезан, моцарелла и дорблю. Для многих отечественных предпринимателей экономические санкции стали стимулом начинать свое дело. Вячеслав и его команда как большие любители сыра тоже решили научиться делать его сами.

Несмотря на то что технологии у всех в принципе одни, рецепты не повторяются. «Хороший сыр сделать, точно музыкальное произведение написать», — так отзывается о своём ремесле сырных дел мастер Вячеслав Ковтун.

Первое крафтовое производство открыли в Королеве, а спустя несколько лет решили расширяться. Больше всего понравилась местность вблизи деревни Селихово в нашем округе — пейзажи напомнили сыроделам некоторые французские провинции. Здесь же располагалась старая полуразрушенная ферма. В общем, все совпало. Заброшенное хозяйство Вячеслав с командой решили поднимать. В 2020 году ферму выкупили и принялись за работу. Ферма — дело семейное, вместе с Вячеславом здесь трудятся его жена и трое сыновей.

Сейчас это место не узнать. Кроме сыров здесь производят и другую продукцию: десерты, йогурты, творог и масло.

Около 100 посетителей фестиваля, несмотря на обещанный синоптиками дождь, приехали семьями вместе с детьми. Они смогли не только полакомиться вкусными фермерскими продуктами, но и потанцевать под живую музыку в исполнении кавер-ансамбля.

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