В Сергиевом Посаде прошел форум по развитию туризма в малых городах

С ростом популярности внутреннего туризма многие российские города сталкиваются с серьезным вызовом: как превратить транзитных путешественников в гостей, готовых задержаться на несколько дней? Этому и другим острым вопросам была посвящена научно-практическая конференция «Внутренний туризм в малых городах», состоявшаяся в Сергиевом Посаде. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Конференция прошла при участии фонда развития города Сергиев Посад, Минстроя РФ, представителей местных отделений союза женщин России Московской области и союза городов Золотого кольца, профильных специалистов и предпринимателей.

Не секрет, что долгое время большинство туристов приезжали в Сергиев Посад исключительно ради Троице-Сергиевой лавры — буквально на пару часов. Однако сегодня, благодаря четкой стратегии развития туристической отрасли, у нас есть все предпосылки избавиться от ярлыка «города одной достопримечательности».

Руководитель Обособленного подразделения фонда развития г. Сергиев Посад Марина Сахно представила механизм обеспечения устойчивого развития туристической отрасли. Так, помимо традиционной реставрации объектов культурного наследия и расширения музейных экспозиций, город активно осваивает новые направления: деловой, промышленный, спортивный и событийный туризм.

Особое внимание планируется уделить созданию тематических маршрутов, раскрывающих уникальную идентичность исторических районов. Например, потенциальная экскурсия «Город художников», знакомит гостей с богатыми живописными традициями Сергиева Посада и творчеством местных мастеров.

В контексте комплексного подхода планы по модернизации туристической инфраструктуры перекликаются с проектами по благоустройству общественных пространств, улучшению экологической ситуации, решению транспортных проблем и другими.

«Стратегический и комплексный подход Сергиева Посада, который формируется, в том числе в процессе исполнения поручений Президента Владимира Путина по итогам посещения города в 2024 году, позволит превратить туризм в драйвер экономического роста. Каждый турист, возвращающийся в Сергиев Посад и посещающий больше одной достопримечательности, по сути, вносит свой «рубль» в бюджет округа, то есть напрямую влияет на качество жизни местных жителей — дополнительные доходы бюджета можно направить средства на благоустройство улиц, обновление транспорта, развитие школ и культурных центров. Кроме того, это приносит пользу и для бизнеса: создаются новые рабочие места. Таким образом, туризм — это не только красивые маршруты и богатое наследие. Сергиев Посад может и должен стать примером того, как духовный центр страны превращается в современный, комфортный, экономически успешный город. Это и есть задачи устойчивого туризма, над формированием которого мы, в том числе, работаем», — отметила Марина Сахно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжат развитие туристической индустрии вокруг предприятий народных художественных промыслов. Он добавил, что привлечение мастеров на фабрики народных художественных промыслов требует индивидуального подхода, такие мастера учатся много лет.