В Сергиевом Посаде пройдет V Всероссийский эко-марафон «Реки бегут»

Глава Сергиево-Посадского округа Оксана Ероханова совместно с Фондом по сохранению, воссозданию исторического облика и развитию Сергиева Посада, правоохранительными органами и представителями администрации обсудили вопросы по подготовке к проведению эко-марафона «Реки бегут», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Старт намечен на 6 сентября с Красногорской площади.

Помимо самого марафона Фонд развития г. Сергиев Посад предлагает впервые накануне забегов провести деловую программу по теме экологии с привлечением областных и федеральных экспертов, а также эко-программу для жителей. Все вместе это работает на инвестиционную и туристическую привлекательность округа, которую в рамках реализации Стратегии пространственного развития Сергиева Посада необходимо вывести на принципиально новый, более высокий уровень.

Эко-марафон «Реки бегут» проводится с 2020 года, участники уже побывали в Дубне, Туле, Сочи и Москве. Пятый, юбилейный марафон решили провести в Сергиевом Посаде. По прогнозам организаторов, компании «Росводресурсы», он соберет свыше 3 тысяч участников. Эко-марафон проводится с целью привлечения внимания к проблемам окружающей среды, укрепления бережного отношения к водным ресурсам и охраны водных объектов.

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