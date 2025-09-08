В Сергиевом Посаде пройдет фестиваль равных возможностей «Подмосковье БЕЗ границ»

Московская областная общественная организация инвалидов «Колесница» проводит 11 сентября 2025 года III фестиваль равных возможностей: «Подмосковье БЕЗ границ». Местом проведения в этом году станет ГБСУ социального обслуживания Московской области «Семейный центр имени А. И. Мещерякова» по адресу: Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Пограничная 20. Об этом сообщает пресс-служба организаторов.

Данная площадка дает возможность проведения мероприятия как на открытом воздухе, так и в закрытом помещении, что очень актуально для массовых мероприятий маломобильных граждан с тяжелыми формами инвалидности. К участию в мероприятии приглашаются люди с инвалидностью, передвигающиеся на кресла-колясках (ориентировочное количество 100 человек) и проживающие в Московской области. Для апробации современных средств передвижения и тренажеров улучшающих работоспособность суставов приглашаются участники программы «Активное долголетие».

В рамках мероприятия запланированы: концертная программа, спортивные состязания и мастер-классы, выставка технических средств реабилитации и множество различных активностей. Участники будут соревноваться в дисциплинах: настольный теннис, дартс, бочча, корнхол, шаффлборд, неледовыйкерлинг, забеги на колясках. Из мастер-классов участников ждут: класк, новус, жульбак, рошфор и др.

Сбор и регистрация участников запланированы с 9.30 до 11.30. Церемония открытия фестиваля в 12.00, а начало активностей с 11.00 Завершится фестиваль в 17.00 награждением призами победителей в соревнованиях.

Указом президента Российской Федерации от 16.01.2025 года № 28 в целях сохранения исторической памяти, в ознаменование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, в благодарность ветеранам и признавая подвиг участников СВО, 2025 год объявлен Годом защитника Отечества. Почетными гостями и участниками мероприятия станут: ветераны Великой Отечественной войны, ветераны-афганцы, ветераны боевых действий и контртеррористических операций на Северном Кавказе, люди с инвалидностью, получившие ранения в результате СВО. Мероприятие проводится с использованием средств гранта для НКО Московской области при поддержке Фонда президентских грантов. Доставка инвалидов-колясочников на мероприятие осуществляется транспортом министерства социального развития Московской области.

Во время фестиваля планируется работа «Общественной приемной», которая даст возможность пообщаться с представителями: Главного бюро МСЭ по Московской области, Социального фонда России по Москве и Московской области, депутатами Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации и Московской областной Думы, членами Общественной палаты Российской Федерации и Московской области.

Контактное лицо для взаимодействия Гундеров Игорь Александрович по WhatsApp или Telegram на номер +7 (925) 075-61-63.

