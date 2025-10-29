В Сергиевом Посаде пройдет акция «Ночь искусств»

Среди множества мероприятий выделяются художественно-игровые программы для детей, включая мастер-классы по созданию картин и театральные постановки. Специально подготовленные экспозиции позволят взрослым и юным посетителям ознакомиться с уникальными предметами старины, старинными зеркалами и традициями русской деревенской жизни.

Помимо творческих встреч и экскурсий гостей ждет масштабная конференция, посвященная памяти князя Дмитрия Тимофеевича Трубецкого «Забытый Спаситель Отечества. К 400-летию со дня смерти князя Дмитрия Тимофеевича Трубецкого», уникальная игра-квест по поиску таинственных артефактов, музыкальные вечера с участием молодых талантов и специальная лекция с презентацией новинок археологии.

3 ноября экспозиция «Мир русской деревни» в музейном комплексе «Конный двор» работает с 11:00 до 20:00. Остальные выставки, включая «Русское декоративно-прикладное искусство XVIII–XXI вв.», «Любовью и единением спасемся», «Экипажи в собрании музея», «Музей русской матрешки», экспозиция «Реликвии и сокровища Троице-Сергиева монастыря XI–XVII веков» открыты с 12:00 до 21:00. Выставки «Свидетели великой Смуты: быт и вооружение защитников Троице-Сергиева монастыря» и «Осенний салон-2025. Живопись, графика, скульптура» будут доступны с 12:00 до 22:00. В этот день закрыт краеведческий отдел.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.