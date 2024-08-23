В Сергиевом Посаде продолжают плести маскировочные сети для нужд СВО

В Общественной палате Сергиево-Посадского городского округа совместно с волонтерским движением «Золотые руки Ангела» продолжают плести маскировочные сети.

Такие сети применяются для камуфляжа бойцов, вооружения, военной техники и инженерных сооружений на фоне местности и растительности.

Здесь также занимаются пошивом тактических носилок Фома-180 и Фома-215, разработанных для быстрой эвакуации раненых в условиях боя.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что правоохранительный блок занимается всем, что связано с предупреждением, антитеррористической защитой объектов на территории региона.

«Вместе с тем каждый из нас, еще раз это повторяю, делаю это регулярно, должен четко понимать, насколько важное и сложное время сегодня мы переживаем, и все задачи, которые перед нами стоят, должны выполняться своевременно, качественно и профессионально», — сказал Воробьев.

