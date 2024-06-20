В Сергиевом Посаде продолжается реставрация собора Спасо-Вифанского монастыря

Главным управлением культурного наследия Московской области проинспектированы работы по реставрации объекта культурного наследия регионального значения «Спасо-Вифанский монастырь, 1783–1910 гг.: собор Сошествия Святого Духа, 1860–1866 гг.» в городе Сергиев Посад Московской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В настоящий момент выполняются работы по восстановлению отделки в интерьерах, восстановление лестниц, устройство инженерных систем, воссоздание столярных заполнений. Работы выполняются на должном уровне качества и в соответствии с выданным разрешением.

Собор в честь Сошествия Святого Духа был построен в 1860–1866 годах на средства митрополита Филарета, ученика митрополита Платона. Здание представляет собой величественный кирпичный двухэтажный пятиглавый собор с пятью престолами. С запада к собору примыкали двухэтажные покои митрополита Московского Платона, основателя Спасо-Вифанского монастыря. Покои с домовой церковью были перестроены в 1860–1866 гг. одновременно со строительством собора.

В 1929 году монастырь был закрыт, его здания переданы детскому дому им. Ленина. В 1930 году вместо детского дома в помещениях монастыря разместилась птицефабрика, а здание собора переоборудовано в клуб.

В цокольном этаже собора был устроен цех для разведения цыплят и установлены стационарные инкубаторы. За годы советской власти многие постройки монастыря были разрушены. Собор претерпел многие изменения: были полностью разобраны завершения собора, своды, подпружные арки и верхние части стен, над зданием была устроена новая вальмовая крыша, проведена перепланировка всех помещений, часть оконных и дверных проемов были заложены кирпичной кладкой, пробиты новые дверные проемы, штукатурный декор фасадов демонтирован, со стороны алтаря устроена кирпичная двухэтажная пристройка, живопись и декоративная отделка интерьеров на двух этажах собора утрачена.

Уже на протяжении нескольких лет ведутся работы по восстановлению исторического облика собора.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с митрополитом Крутицким и Коломенским Павлом, священнослужителями и прихожанами храмов Зарайского кремля.

Он выразил благодарность за все, что делает церковь для бойцов, участвующих в СВО, и их близких, а также для тех, кто нуждается в заботе.