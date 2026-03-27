В Сергиевом Посаде презентовали почтовую марку города

Торжественное гашение почтовой марки, посвященной Сергиеву Посаду, прошло в музее-заповеднике города. Марка выпущена в серии «Города Золотого кольца России» и вскоре поступит в продажу, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Церемония специального гашения состоялась в Сергиево-Посадском государственном историко-художественном музее-заповеднике. Новая марка посвящена единственному городу Золотого кольца, расположенному в Подмосковье.

На марке изображены Успенский собор Троице-Сергиевой лавры, памятники Сергию Радонежскому и Савве Мамонтову, Художественно-педагогический музей игрушки имени Николая Бартрама и торговые ряды.

«Почтовая марка, посвященная Сергиеву Посаду, будет интересна не только филателистам и посткроссерам. Это подарок всем жителям и туристам города. По сути, это миниатюрное собрание достопримечательностей города», — рассказала начальник Пушкинского почтамта Екатерина Шувалова.

Номинал марки составляет 65 рублей, тираж — 84 тыс. экземпляров. В ближайшее время она поступит в отделения почты Сергиева Посада. Также выпущены конверты первого дня и изготовлены штемпели специального гашения. Поставить оттиск можно в почтовом отделении 141300 на улице Вознесенской, дом 55, а также в Москве. Марки, погашенные в день выпуска, имеют дополнительную филателистическую ценность.

В церемонии приняли участие представители почты, администрации Сергиево-Посадского городского округа и музея-заповедника.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил меценатов за возрождение памятников.

«Все, что связано с историей, нашей культурой, традициями, наследием, мы сегодня видим в воссозданном виде. Я хотел бы сказать спасибо меценатам и всем добрым людям, которые участвуют в возрождении наших святынь, памятников, тем, кто принимал участие и сопровождал этот проект», — отметил губернатор региона.