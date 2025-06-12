В Сергиевом Посаде празднуют День России

Жители Сергиево-Посадского округа окунулись в атмосферу русской культуры и творчества на празднике ко Дню России. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Концертная программа включала в себя выступления лучших творческих коллективов округа. Интерактивная музыкальная программа от студии «Скоморошья Слобода» познакомила зрителей с народными играми и танцами, создавая атмосферу веселья и единения.

Разнообразные мастер-классы позволили посетителям раскрыть свои творческие способности и приобрести новые навыки. А уникальная выставка Клуба нумизматов и коллекционеров Сергиева Посада представила интересные экспонаты, знакомящие с историей и культурой через предметы коллекционирования.

Завершило программу дефиле коллекции традиционных костюмов России, демонстрирующее красоту и многообразие национального наряда.

Также праздничные мероприятия прошли на спортивных стадионах и в парках округа.

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