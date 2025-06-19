В Сергиевом Посаде полиция привлекла к административной ответственности 35 иностранных граждан

Сотрудники полиции УМВД России по Сергиево-Посадскому округу в поселке Скоропусковский проверили соблюдение миграционного законодательства на территории цеха по производству гофрированной бумаги и картона. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В ходе рейда за нарушение режима пребывания и незаконное осуществление трудовой деятельности к административной ответственности по ст. 18.8 КоАП РФ и ст. 18.10 КоАП РФ привлекли 35 иностранных граждан, на каждого наложен штраф 5 тысяч рублей с последующим выдворением за пределы страны.

Также полиция установила организаторов незаконной миграции, которые, не имея соответствующих документов, организовывали работу иностранных граждан и их постоянное проживание на территории.

В отношении руководителей фирмы возбуждено уголовное дело по ст. 322.1 УК РФ, один из фигурантов заключён под стражу, другой — под домашним арестом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер. «Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.