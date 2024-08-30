В Сергиевом Посаде подвели итоги работы ветеринарного мобильного офиса в парке

В Подмосковье продолжается акция по предоставлению ветеринарных услуг в городских парках, организованная Министерством сельского хозяйства и продовольствия и Министерством благоустройства Московской области. 29 августа специалисты ветеринарной станции Сергиева Посада провели 25 регистраций, 23 чипирования и 9 вакцинаций животных в парке «Скитские пруды», сообщает пресс-служба ведомства.

Ветеринарные врачи напоминают, микрочип безопасен для животного, при этом позволяет быстро отследить питомца и вернуть хозяину в случае потери. Микрочип, помещенный в капсулу, вводится под кожу с помощью специального устройства, не приносит вреда и дискомфорта животному. Процедура занимает не более 15 минут, понадобится лишь ветеринарный паспорт питомца.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области напомнили, что с сентября 2024 года чипирование будет обязательным условием для животных, отправляющихся вместе с владельцем за границу. Помимо этого, с 16 сентября станут обязательными проверки питомцев на бешенство перед выездом за рубеж. Адреса и графики работ мобильных офисов в парках указаны на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.