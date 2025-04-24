В Сергиевом Посаде подвели итоги акции «Героям — от благодарных потомков»

В Управлении социального развития Сергиево-Посадского округа подвели итоги акции «Героям — от благодарных потомков». В течение месяца ветеранов Великой Отечественной войны навещали волонтеры Победы, вручали самые необходимые вещи, о которых просили участники войны, — электрические и газовые плиты, холодильники, предметы мебели, медицинские приспособления, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Списки, в которых было 16 адресов, необходимого составлялись заранее, с приобретением техники помогли трудовые коллективы Сергиево-Посадского городского округа.

По словам председателя Совета депутатов Сергиево-Посадского округа Риты Тихомировой, подобные добрые акции — это ещё одна возможность выразить глубокое уважение нашим ветеранам.

С наступающим Днем Победы ветеранов поздравляли Волонтеры Победы, молодые ребята и девушки, которые через личное общение узнавали историю своей страны. Участие молодежи в подобных акциях — неотъемлемая часть исторической памяти, именно в такие моменты происходит единение людей разных поколений, считает участник СВО, ветеран боевых действий Андрей Яковлев.

Не зная прошлого, не построишь будущего. Люди должны помнить свою историю, свои корни, героизм своих предков.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждая его встреча с ветеранами Великой Отечественной войны является целой историей жизни.

«Цените и чаще обнимайте ваших ветеранов», — подчеркнул Воробьев.