В Сергиевом Посаде подписали договор о сотрудничестве с Московским областным филиалом МФЮА

В актовом зале собрались студенты и преподаватели, лидеры организации, депутат окружного совета Анна Солдатова, ветеран специальной военной операции Андрей Яковлев. Участники мероприятия узнали, чем живет эта организация сейчас, как можно вступить в нее, чем предстоит заниматься и в каких мероприятиях, включая благотворительные акции, можно принять участие, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

«Ребята, не будьте равнодушными. Жизнь непростая, вокруг вас есть люди, которые требуют помощи», — сказал Андрей Яковлев, ветеран СВО, участник президентской программы «Время героев».

Заметным событием стало подписание договора о сотрудничестве между молодежной общественной организацией и академией

«Само сотрудничество предполагает, что мы организуем мероприятия на территории учебных заведений, привлекаем молодежь в общественно-политическую деятельность, обучаем их полезным навыкам. И если ребятам это будет интересно, то уже в последующем мы развиваем в них настоящих профессиональных политиков», — рассказал Артем Попов, исполняющий обязанности руководителя местного отделения молодежной общественной организации.

«Будучи участниками организации у них больше стимула достигать каких-либо целей, у них есть определенный вектор, по которому они движутся, потому что на нем присутствуют задачи. Выполняя их, ребята получают жизненный опыт, который им пригодится в будущем как при трудоустройстве, так и в повседневной жизни», — отметила Виктория Волкова, специалист по воспитательной работе и практике Московского областного филиала МФЮА.

В рамках мероприятия студенческие команды приняли участие в викторинах и играх, которые помогли ребятам наладить общение, раскрыть лидерские качества и почувствовать командный дух.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.