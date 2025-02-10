В Сергиевом Посаде планируют открыть частно-муниципальный приют для животных

Глава Сергиево-Посадского городского округа Оксана Ероханова вместе с руководителем местного волонтерского движения «Потеряшки» Светланой Калининой обсудили создание приюта на территории Сергиево-Посадского округа. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Проговорили, что должен включать в себя будущий проект. В первую очередь — обустроенные вольеры для содержания безнадзорных животных, территорию для выгула, зоны карантина, помещения для персонала. Также будет организовано ветеринарное направление, проработан вопрос безопасности для самих животных и сотрудников приюта.

Также планируется разместить рядом гостиницу для собак, хозяева которых каждый раз сталкиваются с проблемой устройства животных на время отъезда.

Сейчас перед муниципалитетом стоит задача подыскать подходящий земельный участок. Когда будет разработан итоговый проект и выполнена его визуализация, вопрос вынесут на общественное обсуждение.

Сейчас в округе действует семь приютов и гостиниц для животных. Все они частные.

Вопрос необходимости организации приютов для животных был поднят участниками Международного форума гражданского участия #МыВместе. По итогам встречи с Президентом России Владимиром Путин глава государства дал соответствующее поручение кабмину обеспечить возможность выдачи земельных участков социально ориентированным НКО. В Сергиево-Посадском округе движение «Потеряшки» действует с 2012 года. Это не только волонтерское сообщество помощи животным, но также информационная платформа — крупное сообщество ВКонтакте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.