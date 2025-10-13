В Сергиевом Посаде отметили 65-летие учебного центра Минобороны России

В Сергиевом Посаде в микрорайоне Ферма торжественные мероприятия по случаю 65-й годовщины со дня образования воинской части 14268, сегодня — 84-й учебный центр им. маршала артиллерии Ефима Бойчука Минобороны России, прошли 10 октября и начались с открытия аллеи памяти легендарного маршала. На церемонию пригласили внука маршала Андрея Бойчука, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Торжества продолжились в Центральном офицерском клубе 12 Главного управления Министерства обороны. С трибуны гостям праздника напомнили, какой большой путь воинская часть прошла с 1960 года. Сегодня учебный центр осуществляет подготовку высококвалифицированных специалистов для всех видов и родов войск Вооруженных Сил России. В его состав входит около 230 учебных центров, расположенных в 4 регионах страны.

Глава округа Оксана Ероханова поздравила личный состав центра со знаменательной датой.

Коллектив центра, а также лучшие офицеры были отмечены почетными грамотами и ценными подарками. Завершилось торжественное собрание концертом.

