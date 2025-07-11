В Сергиевом Посаде открыли обновленную центральную площадь

В городе Хотьково Сергиево-Посадского округа открыли обновленную центральную площадь. Новую жизнь пространство получило благодаря победе во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. В оформлении площади акцент сделали на сохранении культурного кода города — информационные стенды рассказывают о народных промыслах Хотькова, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Хотькове открыли обновленную центральную площадь. Поздравить горожан с этим событием приехала глава Сергиево-Посадского округа Оксана Ероханова.

«Самое главное, что здесь есть наши дети. Они улыбаются, смеются. Здесь есть те объекты, которые радуют наших детей», — отметила глава округа.

Масштабные перемены стали возможны благодаря голосованию жителей и победе проекта во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в номинации «Малые города». Работы проводились поэтапно. Начали с замены коммуникаций. Чтобы потом не пришлось снова копать. Обновленную площадь можно по праву назвать результатом совместного творчества проектировщиков, градостроителей и хотьковчан.

Основной тематикой в обновлении стало «Единение культур. В дизайне преобладают мотивы хотьковской абрамцево-кудринской резьбы. На специальных стелах размещена фотовыставка с историческими снимками города, а также с традиционными ремеслами.

На площади появились комфортные прогулочные зоны, небольшой амфитеатр со сценой, качели и настоящий центр притяжения, особенно в знойные летние дни, — сухой фонтан, напоминающий шутихи Петергофа.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.