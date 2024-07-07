В Сергиевом Посаде открыли благоустроенный лесопарк «Загорское море»

В рамках региональной программы «Парки в лесу» жители и гости города получили два комфортабельных пляжа, детские площадки, зоны для воркаута. Здесь же обустроили раздевалки, туалеты, павильоны для проката и торговли. Уже готово порядка 7 км тропиночной сети для прогулок.

«Лесопарк еще находится в частичном благоустройстве, но это не мешает нашим жителям уже начать отдыхать в нем и комфортно проводить время. Здесь уже сделана большая дорожно-тропиночная сеть, сделана парковка, детская и спортивная площадки, два обустроенных пляжа и комфортное времяпрепровождение здесь уже доступно», — отметила Екатерина Ажар, директор МАУ «Городские парки Сергиева Посада».

Буквально несколько дней назад в лесопарке начала дежурить охрана, а к содержанию территории приступила команда МАУ «Городские парки Сергиева Посада».

В честь открытия новой зоны отдыха организаторы подготовили насыщенную интерактивную программу, мастер-классы, спортивные активности. На входной группе гостей встречал Сергиево-Посадский муниципальный оркестр. Каждый нашёл досуг по душе — тихие прогулки или подвижные игры.

«Вообще все прекрасно. Нам очень понравилось. И у озера были, и площадки классные. Будем приезжать сюда еще», — поделилась жительница Сергиева Посада Виктория.

В будущем эту территорию планируется соединить с благоустроенной набережной реки Копнинка. Эту идею несколько лет назад предложил депутат Государственной Думы Сергей Пахомов, она уже заложена в Стратегии пространственного развития Сергиева Посада. Когда эти работы будут завершены, замкнется 8-ми километровый прогулочный маршрут от сквера на улице Глинки до «Загорского моря».

В летнее время лесопарк будет работать с 8:00 утра до 23:00 вечера.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.