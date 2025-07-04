В Сергиевом Посаде открылась выставка основоположницы детской иллюстрированной книги

Многим любителям искусства знакомо имя художника Василия Поленова, но не каждый знает о том, что у него была младшая сестра Елена. В музее-заповеднике «Абрамцево» открылась экспозиция по случаю 175-летия основоположницы таких жанров, как русский модерн и детская иллюстрированная книга, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Творчество Елены Дмитриевны Поленовой отличалось многогранностью — акварель в разных стилях, костюм, резьба по дереву, керамика, фарфор, вышивка — во всех этих ипостасях художница преуспевала одинаково хорошо.

Тесно подружившись с семейством Мамонтовых, Елена Поленова активно обучала творчеству творцов всех сословий, положив начало Абрамцевскому художественно-промышленному училищу, в последствии преобразованному в колледж.

Увидеть экспозицию, объединившую жемчужины коллекций двух музеев — Абрамцевского и Поленовского — можно будет до 25 августа по адресу: Музейная ул., 1, село Абрамцево.

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