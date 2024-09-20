В Сергиевом Посаде обустроят новый тротуар

На заседании комитета по градостроительной политике и землепользованию окружного совета депутатов обсудили обустройство тротуара от улицы 2-я Рыбная до парка «Скитские пруды», сообщает пресс-служба администрации Сергиево-Посадского горокруга.

К председателю комитета Кириллу Апостолову с этим вопросом жители обращались уже не раз. Сложностью в его решении является то, что территория, по которой проходит часть тротуара, находится в частной собственности конноспортивного клуба. Заместитель главы Ольга Мурзак сообщила, что с организацией подписан сервитут, можно начинать работы по обустройству тротуара.

Общая протяженность тротуара составит 380 погонных метров, 80 из которых заасфальтируют, а на оставшейся части положат щебень и накроют деревянным настилом для того, чтобы не повредить местную экосистему и обойтись без вырубки деревьев.

Работы планируют завершить к середине ноября.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.