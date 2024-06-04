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В Сергиевом Посаде объявлен конкурс на выполнение работ по замене детских площадок

Объявлен открытый конкурс в электронной форме на выполнение работ по замене и модернизации детских игровых площадок в Сергиево-Посадском городском округе Московской области. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

В единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме.

Работы осуществляются в рамках муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» и финансируются за счет средств бюджета Сергиево-Посадского г. о.

В рамках выполнения работ к декабрю 2024 года будут выполнены работы по реконструкции детских игровых площадок, установка малых архитектурных форм (МАФ), а также благоустройство и озеленение территории.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что лучшие региональные практики цифровизации тиражируются по всей стране.

«Главная цель «цифры» — комфортное получение услуг для людей, общение с властью без барьеров, хлопот и волокиты», — пояснил губернатор.