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В Сергиевом Посаде объявлен конкурс на очередной этап по благоустройству лесопарка

Объявлен конкурс в электронной форме на благоустройство лесопарка в Сергиево-Посадском городском округе. В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Благоустройство лесопарка Загорское море по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, Сергиево-Посадское лесничество, Сергиево-Посадское участковое лесничество, этап 5», сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

«Выполнение работ планируется завершить до конца 2024 года», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Формирование современной комфортной городской среды» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета Сергиево-Посадского городского округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявлял, что в каждом городском округе Подмосковья должен быть сквер или парк.

«Задача, чтобы в каждом городском округе, в каждом небольшом населенном пункте был сквер или большой парк. Он может находиться в лесу, где мы, соблюдая все экологические требования, делаем все необходимое. Где-то реновируем заброшенные территории», — сказал Воробьев.