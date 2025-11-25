В Сергиевом Посаде наградили пятиклассников, спасших женщину на железнодорожных путях

Главным событием на торжественной линейке в Хотьковской средней школе № 1, прошедшей 24 ноября, было награждение пятиклассников Романа Левченко и Алексея Марущака. Школьники, которые на тот момент учились в 4-м классе, предотвратили трагедию и спасли женщину. Ей стало плохо, и она упала на железнодорожные пути, к которым подъезжал поезд. Они оттащили женщину в безопасное место, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Глава Сергиево-Посадского округа Оксана Ероханова обратилась к ребятам со словами благодарности за смелость и решительность, отметив, что важно не оставаться равнодушными в трудную минуту. Она напомнила присутствующим, что именно такие поступки характеризуют настоящих граждан своей страны.

За проявленную отвагу и самообладание Совет Федерации Федерального Собрания РФ вручил мальчикам медали «За проявленное мужество», предназначенные исключительно для несовершеннолетних до 16 лет. Дополнительно ребята получили награды от администрации округа и ценные подарки.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело — с применением всех современных технологий. Здесь я, прежде всего, имею ввиду видеонаблюдение — систему „Безопасный регион“, — подчеркнул Воробьев.