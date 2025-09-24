сегодня в 18:26

В микрорайоне Ферма в Сергиевом Посаде начался ремонт амбулатории. Врачебный участок обслуживает почти 10 тысяч человек — жителей бывшего военного городка Сергиев Посад-7 и поселка Птицеград, почти 3000 прикрепленных пациентов — дети. В медучреждении действуют кабинеты терапевта, невролога, кардиолога, стоматолога; есть кабинет функциональной диагностики, процедурный и прививочный, а также пункт забора крови. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Ремонт помещению требовался давно. Подрядчик приступил к работе неделю назад и за два месяца должен уложиться — таковы условия контракта. Ход работ проинспектировали депутаты окружного Совета.

Демонтаж старой отделки завершен, идут ремонтные работы, подключены системы электроснабжения, водоснабжения и отопления, ведется замена входной группы и оборудования. Однако проект ремонта будет дорабатываться исходя из пожеланий жителей микрорайона.

«На входе стоит пандус, который совершенно неудобен и технологически выполнен, с нарушениями угла подъема. Жителям это неудобно, особенно на входе, тем более меняется входная группа», — сказал депутат окружного Совета Сергиево-Посадского городского округа Алексей Вохменцев.

Депутаты отметили, что в обновленное помещение потребуется и новая мебель. Эти средства необходимо предусмотреть. Ремонт в амбулатории микрорайона Ферма планируют завершить к ноябрю.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее рассказал, что власти региона помогают стратегическим предприятиям, научным центрам и их сотрудникам.

«Хорошие дороги, транспорт, инфраструктура, школы и больницы — все это первично, когда мы говорим о привлечении талантов в регион, о комфортных условиях работы и жизни», — заявил губернатор.