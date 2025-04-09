В Сергиевом Посаде начали вакцинировать домашних животных против бешенства

Сергиево-Посадская ветеринарная станция начала серию выездных вакцинаций домашних животных от бешенства. Специалисты выезжают в разные части округа и бесплатно прививают мелких питомцев. 8 апреля такой прививочный пункт развернулся в селе Мишутино, сообщает пресс-служба администрации округа.

Начальник противоэпизоотического отдела Сергиево-Посадской ветеринарной станции Игорь Суровцев рассказал, что вакцинация животных традиционно проходит весной.

«Летом люди отправляются в путешествия, в том числе с домашними любимцами, важно, чтобы они были защищены от опасного заболевания и сами не стали переносчиками вируса», — сказал Суровцев.

По его словам, Сергиево-Посадский округ считается благополучным по бешенству. Последний случай заражения кошки был зафиксирован в деревне Золотилово в прошлом году. Домашний питомец заразился от дикой енотовидной собаки, которых много в наших лесах. До этого заболевание бешенством не регистрировалось с 2018 года.

Случаи бешенства регистрируются в Подмосковье все меньше благодаря именно проведению кампании по вакцинации животных.

Для вакцинации на выездных пунктах были определены даты с 5 апреля по 11 мая. Владельцы могут бесплатно вакцинировать питомцев против бешенства отечественным препаратом «Рабикан». Также в мобильных пунктах доступна регистрация и чипирование домашних животных с внесением данных в единый региональный Реестр.

Для проведения процедуры владельцу необходимо предоставить собственный паспорт и документы на питомца.

Мобильные пункты Госветслужбы Подмосковья будут работать по следующим адресам:

12 апреля — п. Новый (с 11:00 до 12:00 на площади у памятника), д. Шабурново (с 10:00 до 13:00 возле магазинов), д. Кузьмино (с 11:00 до 12:00 возле конторы);

13 апреля — г. Краснозаводск (с 14:00 до 14:40 у рынка «На Поле», с 14:40 до 15:30 у остановки мкр. Возрождение), г. Пересвет (с 16:00 до 17:00 на центральной площади);

19 апреля — п. Закубежье (с 11:30 до 12:00), п. Самотовино (с 10:00 до 11:00 возле конторы совхоза), д. Семенково (с 18:00 до 18:30 контора совхоза), п. Сватково (с 10:00 до 10:40 у дома управления), п. Березняки (с 11:00 до 11:40 у бани), п. Репихово (с 11:00 до 12:00 у старого детсада), д. Золотилово (с 12:30 до 13:30 у магазина корма для животных);

20 апреля — мкр. Кировка (с 10:30 до 11:30 у магазина около роддома), п. Скоропусковский (с 12:00 до 13:00 у конечной остановки), с. Мишутино (с 13:30 до 14:20 у магазина, д. 46), п. Богородское (с 11:00 до 12:30 у магазина «Пятерочка»), п. Реммаш (с 13:00 до 14:00 у рынка);

26 апреля — п. Загорские дали (с 10:00 до 11:00 у автобусной остановки), с. Васильевское (с 12:00 до 13:00 у магазина «Пятерочка»);

7 мая — д. Зубцово (с 16:00 до 17:00 на конечной остановке);

11 мая — г. Хотьково (с 11:00 до 12:00 на ул. Калинина, д. 4г), п. Абрамцево (с 12:20 до 13:20 у здания администрации).

Важно, что помимо вакцинации домашних и сельскохозяйственных животных, проводится вакцинация и обитателей лесов. Совместно с охотниками и егерями в лесах раскладываются приманки в брикетах, которых содержится вакцина. Животное прокусывает, и препарат попадает на слизистую полости рта.

Опасность бешенства заключается в том, что оно может передаться человеку. Если ваш домашний питомец не привит от бешенства и вы наблюдаете у него вялость, угнетенность состояния, или, напротив, избыточное возбуждение, обильное слюнотечение, светобоязнь — обязательно обратитесь к ветеринару.

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