В Сергиевом Посаде начали благоустройство лесопарка «Загорское море»

В подмосковном Сергиевом Посаде благоустраивается лесопарк «Загорское море». Работы пройдут в рамках региональной программы «Парки в лесу». Об этом сообщила пресс-служба министерства благоустройства региона.

Территория лесопарка «Загорское море» располагается рядом с городским озером и западной частью города Сергиева Посада. Площадь планируемой к благоустройству территории составляет 50 га. В данный момент лесопарк представлен лесными массивами с разными видами хвойных и лиственных растений.

Министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин рассказал, что лесопарк пользуется большой популярностью не только среди жителей Подмосковья, но и среди жителей столицы, которые регулярно приезжают на пляж возле озера. Однако сама территория леса в настоящее время не обустроена и не имеет инфраструктуры для круглогодичного отдыха.

Он отметил, что по результатам социологического опроса, более 82% жителей заявили, что посещают лесопарк только летом. Поэтому главной задачей является облагородить территорию, сохраняя при этом исходное зеленое озеленение, и создать условия для отдыха в любое время года.

В рамках благоустройства будут проведены санитарная очистка леса, обустройство подъездной дороги, лыжной трассы и пешеходных троп. Кроме того, будут созданы зоны тихого отдыха, зоны с качелями и входная зона с павильонами. Территория будет оснащена системой видеонаблюдения, освещения, охраны и различными элементами малой архитектуры, такими как скамейки, урны, контейнерные площадки, парковые качели и воркаут.

При разработке плана благоустройства были определены зоны, где будет произведена очистка от поросли и неплодородной растительности. Газоны, которые были повреждены ранее или во время работ, будут восстановлены. Все работы планируют завершить до конца июля этого года.

Сейчас на территории лесопарка ведутся работы по устройству основания дорожно-тропиночной сети, устройству парковки, настила, системы наружного освещения, монтажу малых архитектурных форм.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что инфраструктура Подмосковья должна соответствовать ожиданиям жителей.

«В растущем регионе <…> инфраструктура должна соответствовать тому, что ждет человек, чтобы жизнь была комфортной, удобной. Это непростая задача, но очень интересная», — сказал Воробьев.