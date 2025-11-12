В Сергиевом Посаде на школьный маршрут вышли 2 новых автобуса

Два новых школьных автобуса получил Сергиево-Посадский округ благодаря поддержке губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева. Один из них вышел на маршрут 11 ноября. На нем теперь дети ездят в среднюю школу № 4 в д. Торгашино. Этот автобус помогает добираться от дома до школы и обратно ребятам из деревень Хребтово и Федорцово с сопровождающей Валентиной Бухаровой. Она знает всех детей по именам и готова подождать опоздавших. Второй автобус проходит техосмотр, а после будет возить детей в школу № 15 в д. Березняки из Путятино и соседних деревень. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В новом автобусе улучшена система безопасности: ремни теперь крепятся в нескольких местах. В старом автобусе дети были пристегнуты только через плечо, как в автомобиле. В новом автобусе 31 место. Удобные кресла и приятный интерьер понравились и самим ученикам.

«Всего в Сергиево-Посадском округе школьные автобусы возят детей по 9 маршрутам в школы № 4 в д. Торгашино, № 11 в п. Загорские Дали, № 25 в п. Лоза, в школу в с. Васильевское и в д. Бужаниново. Благодаря этим транспортным средствам около 400 детей, живущих в деревнях и селах, ежедневно добираются до своих школ», — рассказала глава Сергиево-Посадского городского округа Оксана Ероханова.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье регулярно обновляют парк автобусов.

«В Московской области работают более 8 тыс. автобусов. Регион обновил 2 тыс. автобусов», — сказал глава региона.

Также в Подмосковье ввели безналичную оплату автобусов. Воробьев в ходе своего обращения отметил жалобы на те места, где до сих пор требуют оплату наличными. Далее в Подмосковье будут продолжать продвигать безналичную оплату.