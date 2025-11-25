В Сергиевом Посаде на отреставрированном храме смонтирована архитектурная подсветка

В Храме Воскресенского подворья Троице-Сергиевой лавры на улице 1-я Ударная Армия завершается масштабная реставрация, начатая четыре года назад. Появившаяся на днях подсветка фасада сделала церковь, известную также как храм Петра и Павла, еще привлекательней для горожан и туристов. Также новая подсветка подчеркнула уникальные фасадные фрески храмового комплекса, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Завершился демонтаж лесов, установлены новые колокола. Пешеходная зона «Дорога к храму» теперь выглядит обновленной благодаря современной подсветке и благоустроенной территории вокруг подворья. Проект реставрации поддерживает депутат Государственной Думы Сергей Пахомов, который лично контролирует каждый этап работ.

На будущий год запланированы дополнительные мероприятия по улучшению инфраструктуры комплекса, что сделает его еще более привлекательным для всех желающих посетить этот уголок православной культуры.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.