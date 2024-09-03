В Сергиевом Посаде на особом контроле держат работы на образовательных объектах

Депутат Государственной Думы, член Генерального совета партии «Единая Россия» Сергей Пахомов подчеркнул, что работа ведется в рамках контроля за реализацией Народной программы. В ней с привлечением родительского сообщества принимают участие депутаты и местное отделение партии, передает пресс-служба партии.

«К началу учебного года мы ввели в эксплуатацию в Сергиевом Посаде два современных здания для наших учреждений — физматлицея и филиала школы № 21 в микрорайоне, где количество детей постоянно увеличивается, а учреждений образования в шаговой доступности не было от слова совсем. Плюс к этому, после капитального ремонта открылась одна из старейших школ в Сергиевом Посаде — школа № 4. Это знаковое событие для всей системы образования — мы окончательно закрыли вопрос со второй сменой, все наши школьники будут учиться с самого утра, как положено», —рассказал депутат.

Сами школы построены по современным стандартам, а ремонт школы № 4 выполнен в соответствии с новыми региональными стандартами — и, в целом, по наполнению и оборудованию все здания оборудованы по последнему слову техники.

«Как и на всех сложных строительных объектах, у нас возникали трудности — где-то необходимо было корректировать проект, где-то вскрывались дополнительные работы. Например, в той же школе № 4 от старого здания остались только стены. Всё остальное — начиная от лампочек, парт, баскетбольных мячей и заканчивая оборудованием столовой — абсолютно новое», — резюмировал Сергей Пахомов.

Он также добавил, что на объектах остались моменты, связанные с наладкой, настройкой установленного оборудования, но все три объекта — полноценно работающие учебные учреждения, где и детям, и учителям комфортно работать.

«Подрядчики завершат выполнение всех своих обязательств в самое ближайшее время — не мешая образовательному процессу, за пределами уроков и внеклассной работы, а также будут контролировать работу установленных узлов и агрегатов в рамках гарантийных обязательств», —заключил Пахомов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в этом году в школы Подмосковья пойдет учиться на 41 тыс. школьников больше, чем в 2023 году. В то же время немного снизилось число первоклассников.

«У нас в этом году опять больше учеников. Контингент увеличивается — это хорошо, это приятно. 1,084 млн ребятишек — это на 41 тыс. больше, чем в прошлом году», — сказал Воробьев.